«Дылду» наградили еще двумя премиями

Российская кинолента «Дылда» стала одним из лауреатов 13-й премии Азиатско-Тихоокеанской академии. На церемонии в Брисбене фильм получил награды за лучший сценарий и лучшую операторскую работу.

Фильм «Дылда» стал лучшим среди полнометражных на Женевском кинофестивале Подробнее

Об этом сообщила пресс-служба киноакадемии. В этом году на конкурс было подано 289 заявок, из них в лонг-лист вошли 127 картин из 29 стран мира.

«В шорт-листе конкурсной программ остались 37 фильмов, в том числе три ленты из России — две художественные и одна документальная», — сказано в сообщении пресс-службы.

Фильм режиссера Кантемира Балагова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова был представлен в четырех номинациях. Победить удалось в двух — за «Лучший сценарий» и за «Лучшую операторскую работу».

Лучшей кинокартиной года был признан фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты», ранее получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Приз за лучшую мужскую роль получил Маной Баджпаи, за лучшую женскую — Макс Эйгеманн.

Киноакадемия Азиатско-Тихоокеанского региона была основана в 2008 году и объединяет более 70 стран. Ее возглавляет актер Джек Томпсон. Премию часто называют азиатским «Оскаром».