Двух котов Бегемотов покажут в новой киноадаптации «Мастера и Маргариты»

Поклонников всемирно известного произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» ждет новая киноадаптация. В ней зрителям покажут не одного, а сразу двух котов Бегемотов. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на «КиноПоиск».

В новой экранизации под названием «Воланд» полюбившийся персонаж кот Бегемот будет представлен в двух вариантах. Первым поклонники увидят настоящего кота Кешу, а вторым — нарисованное животное. Оно будет проявлено на экране с помощью трехмерной графики.

Кот по имени Кеша весит девять килограммов. Его покажут в сценах вместе с Мастером. Домашний питомец будет навещать главного героя время от времени. По словам постановщика сцен с животными Людмилы Шулеповой, у кота строгий, но в то же время наглый вид.

Второго персонажа сделает компания Main Road Post. Он будет находиться среди свиты Воланда. Известно, что режиссером кинокартины выступит Михаил Локшин.