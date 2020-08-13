Дворцовый мост впервые разведут под музыку Виктора Цоя

Акция пройдет в рамках звукового шоу «Поющие мосты» в ночь 15 августа, в 00:45. Именно в этот день ровно 30 лет назад погиб Цой.

«Петроцентр» — традиционный оператор шоу «Поющие мосты». Этот проект в течение последних пяти лет знакомит горожан и гостей Петербурга с музыкой отечественных композиторов, чья жизнь и творчество связаны с Северной столицей. В 2020 году мосты также разведут под симфоническую музыку.

Гости услышат две композиции Цоя, которые прозвучат в специальной обработке. Над ней работал музыкант «золотого» состава группы «Кино» Юрий Каспарян.

Кульминацией акции станет проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста. Кроме того, во время мероприятия всем зрителям вручат памятные авторские открытки, с помощью которых можно посмотреть видеоэкскурсию «Ленинград Виктора Цоя».

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Он возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии, но не справился с управлением. Машина столкнулась с рейсовым автобусом. Музыкант похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.