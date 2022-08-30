Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под плейлист Сергея Довлатова

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в ночь с 3 на 4 сентября разведут под плейлист из любимых джазовых композиций писателя Сергея Довлатова. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Акция пройдет в рамках фестиваля «День Д», посвященного памяти писателя. Любимые композиции Довлатова прозвучат в городе в день рождения.

«„Саундтрек Довлатова“ — это джазовые композиции 60-70-х годов в симфонической версии, которые писатель слушал, живя в Ленинграде и уже будучи в эмиграции. Как известно, в 1978 году он покинул Ленинград и, к сожалению, не смог вернуться назад — в город, который звучит почти во всех его книгах. Символично, что в день рождения Сергея Донатовича его произведения и музыка, которую он любил, будут звучать в разных городских локациях», — рассказал один из организаторов фестиваля Кирилл Смирнов.