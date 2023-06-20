Культура 20 июня 2023, 19:12 Дворцовый мост в Петербурге в ночь на 22 июня разведут под «Катюшу»

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В Петербурге День памяти и скорби в ночь на 22 июня начнется со специального мероприятия. Для шоу «Поющие мосты» подготовили специальный плейлист. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Впервые на „Поющих мостах“ прозвучит победный голос Лидии Руслановой в архивной записи песни Матвея Блантера „Катюша“. Именно голос Руслановой звучал в 1945 году на ступенях Рейхстага», — рассказал организатор шоу «Поющие мосты» Кирилл Смирнов.

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Кроме того, прозвучат военные песни и записи мелодий того времени, сыгранных симфоническим оркестром.

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