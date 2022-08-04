Дворцовый мост разведут под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича в ночь на 9 августа

Во вторник, 9 августа, исполняется 80 лет со дня первого исполнения Седьмой Ленинградской симфонии композитора Дмитрия Шостаковича. В честь этой даты Дворцовый мост в Петербурге в ночь с 8 на 9 августа разведут под звуки этой композиции, сообщила газета «Петербургский дневник».

Это только первое из нескольких городских мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге к 80-летию первого исполнения произведения.

«Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича стала символом мужества нашего страдающего, но непокоренного города в годы блокады. Для нас очень важно, что звуковое шоу „Поющие мосты“ принимает участие в городских мероприятиях, посвященных 80-летию с момента первого исполнения этого легендарного произведения», — отметил генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.