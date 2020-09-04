Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова

Новая акция в рамках проекта «Поющие мосты» пройдет в ночь на 5 сентября. Известные мелодии прозвучат в симфоническом исполнении. Начало — в 01:10.

Проект «Поющие мосты» запустили в 2016 году. Благодаря ему жители и гости Санкт-Петербурга знакомятся с музыкой композиторов, чья жизнь и творчество связаны с Северной столицей.

Девяносто лет со дня рождения Андрея Петрова исполнилось 2 сентября. К круглой дате и приурочена новая акция «Поющих мостов».

В день рождения композитора родственники и гости собрались на даче Петровых в Осиновой Роще. Там прошел домашний концерт с участием знаменитых петербургских артистов. К празднику присоединились супруга композитора Наталия Ефимовна, дочь Ольга, внучка Манана Гогитидзе и сестра Марина Павловна.

Место во дворе настраивает на романтический лад, призналась Манана Гогитидзе.

«Еще весной мы проводили тут онлайн-концерт: я пела, и все транслировалось в интернет. Тогда я сказала, что, если до 2 сентября ничего не откроют, мы и дедушкин день рождения здесь справим. Пошутила, конечно. А получилось все всерьез», — сказала она.

Певица Анна Малышева назвала музыку Петрова единственной отрадой во время утренней зарядки в пионерлагере. А певец Максим Леонидов исполнил композицию из фильма своего детства — «Человек-амфибия».