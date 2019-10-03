«Дворцовые игры» в Балашихе. Театр «Орфей» открыл театральный сезон

Эстетика барокко и лазерное шоу — мюзиклом «Дворцовые игры» в Балашихе открыли театральный сезон. Представление показал музыкальный театр «Орфей».

Хотя спектакль создан на основе оперы, на генеральном прогоне все внимание было уделено пластике. В представлении — танцевальные сцены. Режиссер Наталья Русакевич старалась добиться того, чтобы все движения работали на атмосферу.

«Мы хотели создать атмосферу этого дома, чтобы они не просто вышли и, скажем, спели, а чтобы это было, как у себя дома. Поэтому я думаю, что без пластики нам никак нельзя обойтись», — отметила Наталья Русакевич.

Источник фото: телеканал «360»

Задействованы в спектакле, как взрослые артисты, так и юные воспитанники «Орфея». Например, Анна Чернова в театре с 12 лет. Когда стала профессиональной актрисой, снова вернулась в труппу.

«Конечно, волнуюсь. А как же. Любой выход на сцену всегда волнителен. Потому что главное — правильно все сделать», — подчеркнула актриса Анна Чернова.

Источник фото: телеканал «360»

Над спектаклем работала большая команда. Актерский состав «Орфея» дополнили артисты театра Натальи Сац, а художника позвали из театра Вахтангова.

И вот самый волнительный момент — открылся занавес. Перед зрителями развернулось действие «Тайного брака» Доменико Чимарозы. По сюжету Каролина, дочь богатого купца, сбегает из родительского дома с бухгалтером Паолино. Новой постановкой «Орфей» открыл театральный сезон. Все билеты были распроданы.

Источник фото: телеканал «360»

«Было и изящно, и красиво, и понятно, и костюмы вообще превосходные. Актеры превосходные», — поделилась впечатлениями зрительница Галина Киселева.

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В этом сезоне «Орфей» собирается активно сотрудничать со школами Балашихи. А еще в городе появится школа мюзикла.

« Это веселые постановки. Может быть, будем вводить степ на более поздних этапах, для мальчиков предусмотрено фехтование», — сообщила директор театра «Орфей» Ирина Григорян.

Чтобы не пропустить все новое и интересное, зрителей призывают внимательно следить за афишей.