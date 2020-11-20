Дворец творчества отреставрируют в Краснодаре

В культурном учреждении начнется поэтапный капитальный ремонт помещений и реставрация лепного декора интерьеров. Работы во Дворце не проводились больше 10 лет.

Научно-проектную документацию уже разработали в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования». Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Болдин. Кроме того, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы. Теперь проект изучают специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации региона.

Краснодарский Дворец творчества — памятник архитектуры регионального значения. Он построен на пересечении улиц Красноармейской и Гимназической в 1904–1906 годах. Архитектор — Николай Петин. Здание выполнено в стиле модерн с элементами романского стиля. Изначально в нем действовала первая мужская гимназия Екатеринодара. Дворец и сейчас используется в образовательных целях — там размещается краевой Центр творческого развития и гуманитарного образования.