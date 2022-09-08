Две выставки в честь 350-летия Петра I открылись в Сербии | 360°

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Две выставки в честь 350-летия Петра I открылись в Сербии

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Старший советник Русского дома в Белграде Георгий Энгельгардт рассказал об открытии в сербском городе Требине двух выставок, посвященных правлению императора Петра I. Об этом написал ТАСС.

На торжественном открытии присутствовало более 100 человек.

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«Первая выставка посвящена сербско-русским отношениям в эпоху Петра I, экспозиция подготовлена Российской национальной библиотекой Санкт-Петербурга. Вторая выставка посвящена комиксу о Петре I, она была подготовлена Русским научным институтом в Белграде», — процитировало РИА ФАН слова Энгельгардта. 

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Напомним, в 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения императора Петра I.

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