Две новые песни выпустила группа Imagine Dragons

Американская рок-группа Imagine Dragons обрадовала своих поклонников сразу двумя новыми песнями. Об этом сообщило ИА НСН.

Первая композиция называется «Follow You». По словам вокалиста Imagine Dragons Дэна Рейнольдса, она о том, что «любить кого-то — это невероятно несовершенный процесс, он бывает болезненным и не всегда связан с романтикой и чем-то красивым».

Отмечается, что песня появилась после воссоединения артиста со своей супругой после раздельного проживания в течение семи месяцев.

Второй трек «Cutthroat» оказался полной противоположностью «Follow You». Она — о жалости к самому себе и благодарности за все то, что ты имеешь.