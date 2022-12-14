Культура 14 декабря 2022, 11:46 Две девушки испортили картину «Венера» на выставке «Найти Бэнкси» в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на выставке «Найти Бэнкси» вандалы испортили копию картины «Венера» известного стрит-арт художника. Об этом сообщил ОТР.

Две девушки выплеснули на произведение искусства косметический крем, якобы демонстрируя отказ от декоративной косметики.

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Картина не является оригиналом, а лишь копией стрит-арт художника, сообщили кураторы выставки. Посетительницы, в свою очередь, пообещали возместить причиненный ущерб.

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