Два спорных эпизода убрали из мультфильма про Губку Боба
Телеканал Nickelodeon убрал две серии из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Одна из серий называется «Краб на карантине». В ней говорится об устричной лихорадке, которой заболели жители Бикини Боттома.
«Там рассказывается о вирусе, поэтому мы решили не показывать эпизод ввиду чувствительности этой темы во время настоящей пандемии», — рассказали на телеканале.
Вторая серия — «Кризис среднего краба». Там мистер Крабс пытается справиться с кризисом среднего возраста. В одной из сцен он ворует панталоны своей матери.
«Мы пришли к выводу, что некоторые элементы этой истории не подходят для детей», — заявил представитель телеканала.