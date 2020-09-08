Два спецпоезда в Коломну пустят для гостей фестиваля «Антоновские яблоки»

С Казанского вокзала в Коломну на фестиваль «Антоновские яблоки» 12 и 13 сентября пустят два поезда, которые смогут доставить гостей из Москвы. Ожидается, что в этом году на традиционном празднике будет больше посетителей, чем обычно.

На яблочно-книжный фестиваль съезжаются поэты, писатели, художники, артисты, дизайнеры, ландшафтные дизайнеры, музыканты, кулинары и историки.

«Мы запускаем два „яблочных экспресса“ с Казанского вокзала. Обычно у нас один экспресс — в 8:30, а в этом году — два — в 8:30 и 8:50. И те, кто едет к нам из Москвы, по билетикам смогут потом поучаствовать в лотерее и получить призы», — рассказала «Радио 1» пиар-менеджер фестиваля Дарья Антонова.

Гостям праздника будут раздавать брендированные маски и обеспечат санитайзерами. Для тех, кто не сможет приехать, проведут онлайн-трансляцию на сайте фестиваля. Она будет идти с 10:55 до 19:00.

Дарья Антонова рассказала, что одним из гостей фестиваля будет популяризатор литературы Александр Архангельский. Он представит свою книгу в открытой «ЛитСтудии» в 17:00. Писатель Юрий Нечипоренко презентует написанные им биографии Федора Достоевского и Александра Пушкина для детей. Олег Лекманов расскажет о своей книге об Иване Бунине.

«А главным событием Английского Павильона в этом году станет онлайн-встреча с Майклом Морпурго — одним из самых известных и любимых английских авторов, пишущих для детей и подростков. Это большая удача, что он является гостем нашего фестиваля», — пояснила Дарья Антонова.

Всего на фестивале ожидаются представители свыше 50 российских издательств и авторов произведений для взрослых и детей, которые опубликованы или поступят в продажу в 2020 году.

Обязательно будет работать фермерский рынок. Все гости фестиваля получат яблоки бесплатно.