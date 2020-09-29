Два памятника Чайковскому могут появиться в Санкт-Петербурге

В конкурсе выбрали двух победителей. Директор Мариинского театра Валерий Гергиев выразил надежду, чтоб оба варианта памятника появятся в городе в дальнейшем.

«А если не получится, то мы сможем поделиться одним из проектов с другим городом нашей страны. Мы представители театра Чайковского, город Чайковского и страна Чайковского», — заключил он.