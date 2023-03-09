09 марта 2023, 14:11
Два объекта культурного наследия в Самаре поставили под охрану
В Самаре «Дом с атлантами» и особняк Зеленко поставили под охрану. Об этом сообщил volga.news со ссылкой на сайт регионального правительства.
Объекты носят статус памятников культурного наследия регионального значения. Особняк Зеленко возвели в 1903 году. Здание выполнено из кирпича. Оно имеет два этажа. Сейчас внутри находится Дом журналиста и литератора.
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«Дом с атлантами» появился в конце XIX века по проекту Александра Щербачева, написал RT.
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