Два новых отдела отремонтируют в Музее обороны и блокады Ленинграда

Новый отдел музея обороны и блокады Ленинграда в Московском Парке Победы и «Бункер Трибуца» будут отреставрированы в текущем году. Об этом рассказала директор музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, сообщил Piter.TV.

По ее словам, уже созданы проекты экспозиций в павильоне Московского парка Победы. Сейчас разрабатывается проект по «Бункеру Трибуца». Оба они нуждаются в ремонте и реставрации. Открытие объектов запланировано на начало 2023 года.

В отделе в Парке Победы будет размещаться экспозиция, посвященная Ленинграду 1942-го года. А в «Бункере Трибуца» после ремонта планируют открыть экспозицию, посвященную истории объекта и Балтийского флота.