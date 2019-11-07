Два концерта Iron Maiden в России пройдут летом 2020 года

По данным информагентства, группа даст концерт 30 июня в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» и 2 июля в Москве в «ВТБ-Арене». Выступление музыкантов состоится в рамках их мирового тура Legacy Of The Beast Tour.

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что на это шоу артистов вдохновила бесплатная игра для смартфонов, в ходе которой талисман группы Эдди путешествует по различным мирам вселенной Iron Maiden.

«С нашего последнего посещения Москвы прошло четыре года, а Санкт-Петербурга — целых семь лет, поэтому мы очень рады вернуться в Россию, чтобы представить Legacy Of The Beast Tour всем нашим поклонникам здесь», — признался фронтмен группы Брюс Дикинсон.