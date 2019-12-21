Два фильма с Джоном Траволтой вошли в десятку худших картин года по версии Hollywood Reporter
Список опубликовали на сайте издания. Его авторы посоветовали всем, кто собирается стать кинокритиком, обязательно посмотреть каждую из 10 лент. Они объяснили, что это послужит хорошей тренировкой — в этой профессии очень высокая конкуренция, а плохие фильмы приходится смотреть в больших количествах.
В рейтинге картины расположены в алфавитном порядке. В число худших кинолент 2019 года вошел мультфильм «Стражи Арктики» и экранизация мюзикла «Кошки» — она начала получать негативные отзывы от зрителей и критиков сразу, после появления первого трейлера. Авторы поста также отметили очередную часть франшизы про мутантов «Темный Феникс», одну из главных ролей в котором исполнила звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер.
В другом фильме, который оказался в этой подборке, снялся еще один актер экранизации романов Джоржда Мартина Николай Костер-Вальдау. Речь идет о триллере «Домино», который авторы рейтинга назвали «скучным». «Неубедительным» они посчитали картину «Фанат», в которой сыграл Джон Траволта.
В список также попали «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Спокойствие» и «Бок о бок» — в последнем вновь снялся Джон Траволта.