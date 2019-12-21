Два фильма с Джоном Траволтой вошли в десятку худших картин года по версии Hollywood Reporter

Критики Hollywood Reporter назвали худшие кинокартины 2019 года. В список попали 10 лент различных жанров — от мультфильмов до экранизации известного мюзикла. В их числе оказались сразу два фильма с Джоном Траволтой.

Список опубликовали на сайте издания. Его авторы посоветовали всем, кто собирается стать кинокритиком, обязательно посмотреть каждую из 10 лент. Они объяснили, что это послужит хорошей тренировкой — в этой профессии очень высокая конкуренция, а плохие фильмы приходится смотреть в больших количествах.

В рейтинге картины расположены в алфавитном порядке. В число худших кинолент 2019 года вошел мультфильм «Стражи Арктики» и экранизация мюзикла «Кошки» — она начала получать негативные отзывы от зрителей и критиков сразу, после появления первого трейлера. Авторы поста также отметили очередную часть франшизы про мутантов «Темный Феникс», одну из главных ролей в котором исполнила звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер.

В другом фильме, который оказался в этой подборке, снялся еще один актер экранизации романов Джоржда Мартина Николай Костер-Вальдау. Речь идет о триллере «Домино», который авторы рейтинга назвали «скучным». «Неубедительным» они посчитали картину «Фанат», в которой сыграл Джон Траволта.

В список также попали «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Спокойствие» и «Бок о бок» — в последнем вновь снялся Джон Траволта.