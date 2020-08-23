Два артиста Театра Вахтангова заболели COVID-19

«Два артиста нашего театра почувствовали недомогание, сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными», — отметил он.

Заболевшие артисты были задействованы в постановке «Соломенная шляпка». Крок не назвал их имена.

Сейчас деятели культуры сидят дома, соблюдают режим самоизоляции и ждут результатов повторного теста. Репетиции в театре приостановлены.

До этого все артисты театра сдавали тесты на коронавирус, результаты приходили отрицательные.

«Те, кого мы вызываем на работу, обязательно сдают тесты прямо в театре, потому что мы заключили договор с лабораторией, которая приезжает в театр и делает тесты», — пояснил директор учреждения.

Ранее коронавирусом заразился испанский актер Антонио Бандерас, причем в свой день рождения. Поэтому свое 60-летие он отметил на карантине.

А в конце июля телеведущая Анастасия Ивлеева и ее муж рэпер Элджей подхватили новую инфекцию. Правда, сначала пара лечилась от обычной простуды и пила жаропонижающее. В начале августа блогер получила отрицательный тест на коронавирус.