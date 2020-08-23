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    23 августа 2020, 20:30

    Два артиста Театра Вахтангова заболели COVID-19

    Алена Макаренко

    Два актера Театра имени Вахтангова в Москве заразились коронавирусом. Об этом рассказал директор театра Кирилл Крок, его слова привело РИА «Новости».
    Два артиста Театра Вахтангова заболели COVID-19

    «Два артиста нашего театра почувствовали недомогание, сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными», — отметил он.

    Заболевшие артисты были задействованы в постановке «Соломенная шляпка». Крок не назвал их имена.

    Сейчас деятели культуры сидят дома, соблюдают режим самоизоляции и ждут результатов повторного теста. Репетиции в театре приостановлены.

    До этого все артисты театра сдавали тесты на коронавирус, результаты приходили отрицательные.

    «Те, кого мы вызываем на работу, обязательно сдают тесты прямо в театре, потому что мы заключили договор с лабораторией, которая приезжает в театр и делает тесты», — пояснил директор учреждения.

    Ранее коронавирусом заразился испанский актер Антонио Бандерас, причем в свой день рождения. Поэтому свое 60-летие он отметил на карантине.

    А в конце июля телеведущая Анастасия Ивлеева и ее муж рэпер Элджей подхватили новую инфекцию. Правда, сначала пара лечилась от обычной простуды и пила жаропонижающее. В начале августа блогер получила отрицательный тест на коронавирус.

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