«Думаю, Тимур займется госдеятельностью». Бывшие музыканты Black Star об уходе Тимати

Музыка останется. Другие сферы будут познаны. Я думаю, что Тимур займется госдеятельностью. Известность никуда не уйдет Pabl.A рэпер

По его словам, ухода Тимати из проекта «стоило ожидать», так как «это просматривалось». Какие именно признаки указывали на то, что Тимати покинет свой собственный лейбл, музыкант не уточнил.

«Black Star как площадка существовать, конечно, будет, но Black Star как идея, образ жизни — в рамках лейбла — нет. Очень важно понимать, в каком смысле мы используем термин „существовать“. Существовать, как раньше — нет. Быть названием корпорации — да», — продолжил Павлов.

Еще один бывший участник Black Star Саша Чест рассказал «360», что компания и Тимати вполне могут существовать по отдельности.

«Когда лейбл выпускает крутую музыку — он сможет существовать без Тимати, как и наоборот», — считает рэпер.

По его словам, могут быть и тайные, и явные причины ухода Тимати. Но завершение этого периода можно рассматривать как новое начало.

«Любой конец — это новое начало, я считаю, где каждая секунда — это куча возможностей и все зависит от тебя, так что поживем — увидим», — заявил Саша Чест.