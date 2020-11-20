Букеровскую премию получил Дуглас Скотт за автобиографический роман

Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный автобиографический роман «Шагги Бейн». Он посвящен его матери, умершей от алкоголизма, когда автору было 16 лет. Стюарт рассказал о своем непростом взрослении в Глазго 1980-х годов.

На сайте премии сказано, что писатель после смерти матери окончил Британский Королевский колледж искусств и переехал в Нью-Йорк. Он работал с брендами как Calvin Klein, Ralph Lauren, Gap. Литературной деятельностью Стюарт занялся примерно десять лет назад, его рассказы публиковались в журнале The New Yorker.

«Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь», — сказал Стюарт.

В виртуальной церемонии вручения премии приняли участие экс-президент США Барак Обама, герцогиня Корнуоллская Камилла, а также победительницы прошлого года Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.

Букеровскую премию вручают с 1969 года. С 2014 года в шорт-лист попадают писатели со всего мира, написавшие книгу на английском языке.

Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов (251 тысяча рублей), Победитель получает еще 50 тысяч фунтов (более пяти миллионов рублей). Их книги будут изданы специальным тиражом.

В прошлом году Букеровскую премию поделили писательницы Маргарет Этвуд и Бернардина Эваристо. Последняя стала первой чернокожей женщиной, получившей эту награду.