Дуэт HammAli & Navai распался

Распался российский рэп-дуэт HammAli & Navai. О закрытии проекта объявили Александр Алиев и Наваи Бакиров, сообщил журнал Popcake.

Музыканты добились в рамках проекта всего, о чем мечтали. Поэтому решение разойтись они приняли единогласно. При этом участники заверили, что остались друзьями.

«Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, а остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга», — заявили Алиев и Бакиров.

На прощание в марте артисты выпустят последний альбом и проведут совместный тур, написало ИА НСН.

Дуэт HammAli & Navai появился в 2016 году. Среди известных хитов коллектива «Пустите меня на танцпол», «Прятки» и «Девочка-война». В своих треках исполнители рассказывают о чувствах и неразделенной любви. Музыканты развивались в модном направлении — рэп в сочетании с легкими танцевальными ритмами и качающими битами.