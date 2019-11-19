Google посвятил дудл 200-летию музея Прадо. Что там хранится?

Google посвятил дудл в честь музея Прадо в Мадриде. 19 ноября галерея празднует 200-летний юбилей.

Дудл представляет собой стену музея Прадо с картинами. Автором этого изображения является художник Нейт Свайнгарт. Он объявил, что хотел создать дудл, который бы одновременно чествовал музей и развлекал всех, кто на него смотрит. Свайнгарт также выразил надежду, что люди вдохновятся его дудлом и отправятся в музей Прадо.

Автор дудла признался, что его любимым произведением из представленных в музее Прадо является «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Точная дата написания триптиха неизвестна. Ученые полагают, что он мог создать ее между 1503 и 1515 годами. Оригинальное название полотна также неизвестно.

Музей Прадо был построен в Мадриде в 1785 году архитектором Хуаном де Вильянуэва. Изначально в здании располагался центр естественных наук, но в 1891-м король Фердинанд VII и королева Мария Исабель де Браганца переоборудовали его в общественную галерею. Сначала он назывался Королевским, после свержения королевы Изабеллы II в 1869 году галерею признали национальной, а в 1920-м переименовали в Национальный музей Прадо.

В музее хранится более восьми тысяч полотен, но выставлены только две тысячи. Ограничения на экспозицию накладывает сравнительно небольшая площадь музея. Общая стоимость хранящихся в нем картин превышает даже сокровища Лувра. Там хранятся, в том числе, картины Эль Греко, Франсиско Гоя, Диего Веласкеса и Иеронима Босха. Всего же в музее порядка 35 тысяч экспонатов.

Источник фото: «Википедия»

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С музеем Прадо связано два известных ограбления. В 1918 году из коллекции «Сокровища Дофина» пропали 18 предметов. Оказалось, что ограбление устроили охранники музея. Их поймали, когда один из них пошел с украденным в ломбард.

В 1961 году 18-летний постоянный посетитель Прадо сорвался с высоты и разбился, когда лез по карнизам фасада к слуховому окну на крыше. Он умер до приезда скорой помощи. В кармане его пальто нашли записку с условием возвращения картин. Судя по этой записке, он собирался украсть в том числе «Маху обнаженную» Франциско Гойи.

Музей Прадо считают одним из самых посещаемых в мире. Ежегодно там бывают порядка трех миллионов туристов.