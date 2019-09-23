Другой мир. Московский областной театр драмы и комедии открыл юбилейный сезон

Новый юбилейный сезон в Московском областном театре драмы и комедии открыли премьерой. Как встретили новую постановку, расскажет «360».

Открытие театрального сезона в Ногинске зрители всегда ждут с нетерпением. А нынешний особенно, ведь он юбилейный. Новая «Чайка», поставленная режиссером Верой Анненковой, уже успела нашуметь в Подмосковье.

«История о жизни, об одиночестве, о любви, красиво и тонко преподнесенная зрителю», — так отозвалась о спектакле президент фестиваля «ПостЕфремовское пространство» Анастасия Ефремова. Она успела оценить постановку еще на «Мелиховской весне». Произвел впечатление спектакль и на Международном фестивале русской классической драматургии «Горячее сердце» в Кинешме.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Веры Анненковой, главной задачей при постановке было сохранить чеховскую атмосферу. Не экспериментировать, а максимально отразить время и эпоху.

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Кстати, в Московском областном театре драмы и комедии — своя публика, избалованная яркими премьерами и игрой именитых актеров. Людмила Цыпина посещает театр несколько раз в месяц с тех пор как переехала в Ногинск в 1981 году. Самые любимые постановки — «Поминальная молитва» и «Чайка».

«Отвлекаешься от работы, от серости уличной. И такая атмосфера! Попадаешь как будто в другой мир», — поделилась зрительница.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый год Московский областной театр драмы и комедии ставит до шести новых спектаклей. В нынешнем юбилейном сезоне зрителям обещают интересные премьеры. Ну, а «Чайку» зрители встретили овациями. 90-й сезон обещает стать ярким.