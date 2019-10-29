Друг Фредди Меркьюри объяснил, почему не стоит снимать сиквел «Богемской рапсодии»
О том, что он не хочет выхода «Богемской рапсодии — 2», Питер Фристоун признался изданию NME.
«Что бы ни добавили в фильм, 20 минут или полчаса придется показывать смерть Фредди. Не думаю, что это нужно кому-нибудь видеть. <…> Кому в здравом уме это вообще необходимо?» — задался вопросом Фристоун.
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Питер Фристоун был личным помощником и телохранителем Фредди Меркьюри. На певца он работал с 1979 года, а в последние месяцы жизни солиста Queen ухаживал за музыкантом
Создатели «Богемской рапсодии» привлекли Фристоуна как консультанта, чтобы с максимальной точностью воссоздать события, описанные в биографическом фильме, получившим премию «Оскар».
Фильм, в котором главную роль исполнил Рами Малек, помощнику Меркьюри понравился. Он признал, что лента заслужила свои награды.
«Мне понятны жалобы фанатов. <…> Но я воспринимаю это кино не как рассказанную от и до историю, а как отдельно взятые сцены. В каждой из них есть своя правда», — подчеркнул Фристоун.