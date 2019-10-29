Друг Фредди Меркьюри объяснил, почему не стоит снимать сиквел «Богемской рапсодии»

Смерть солиста Queen не должны показывать на экране. По этой причине друг Фредди Меркьюри, консультировавший создателей «Богемской рапсодии», выступил против сиквела картины.

О том, что он не хочет выхода «Богемской рапсодии — 2», Питер Фристоун признался изданию NME.

«Что бы ни добавили в фильм, 20 минут или полчаса придется показывать смерть Фредди. Не думаю, что это нужно кому-нибудь видеть. <…> Кому в здравом уме это вообще необходимо?» — задался вопросом Фристоун.

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Питер Фристоун был личным помощником и телохранителем Фредди Меркьюри. На певца он работал с 1979 года, а в последние месяцы жизни солиста Queen ухаживал за музыкантом

Создатели «Богемской рапсодии» привлекли Фристоуна как консультанта, чтобы с максимальной точностью воссоздать события, описанные в биографическом фильме, получившим премию «Оскар».

Фильм, в котором главную роль исполнил Рами Малек, помощнику Меркьюри понравился. Он признал, что лента заслужила свои награды.

«Мне понятны жалобы фанатов. <…> Но я воспринимаю это кино не как рассказанную от и до историю, а как отдельно взятые сцены. В каждой из них есть своя правда», — подчеркнул Фристоун.