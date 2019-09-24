Друг Евгения Леонова-Гладышева рассказал, как проходит реабилитация актера

Супруга Евгения Леонова‐Гладышева опровергла слухи о его коме Подробнее

Ранее Евгений Леонов-Гладышев почувствовал себя плохо на улице, упал и ударился головой. В результате этого он впал в кому, однако гражданская супруга актера заявила, что Евгений давно пришел в себя.

Сергей Кошонин рассказал, что Леонов-Гладышев начал проходить курс реабилитации.

«Я давно Женю не видел, но знаю, что реабилитация идет своим ходом. Все нормально. Он ходит, разговаривает, ездит», — объяснил продюсер.

Он добавил, что Евгений сейчас отдыхает в Подмосковье.