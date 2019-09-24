Друг Евгения Леонова-Гладышева рассказал, как проходит реабилитация актера
Продюсер Сергей Кошонин рассказал о самочувствии своего близкого друга актера Евгения Леонова-Гладышева. По его словам, 66-летний артист проходит курс реабилитации. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
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Ранее Евгений Леонов-Гладышев почувствовал себя плохо на улице, упал и ударился головой. В результате этого он впал в кому, однако гражданская супруга актера заявила, что Евгений давно пришел в себя.
Сергей Кошонин рассказал, что Леонов-Гладышев начал проходить курс реабилитации.
«Я давно Женю не видел, но знаю, что реабилитация идет своим ходом. Все нормально. Он ходит, разговаривает, ездит», — объяснил продюсер.
Он добавил, что Евгений сейчас отдыхает в Подмосковье.