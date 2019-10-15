Оркестр Эр-Рияда не попал в ноты при исполнении гимна РФ. В беседе с «360» композитор Виктор Дробыш и певец Лев Лещенко заметили, что гимн несложный — просто музыкальная история у Саудовской Аравии другая.

Дробыш признался, что гимн с приветствия президента России Владимира Путина королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом «полночи слушал и хохотал».

«Я вообще восхитился выдержке нашего президента — додержался до конца. Все-таки гимн — это святое. Но, конечно, это кинокомедия, катастрофа. Ну вот такой у них уровень музыкальности», — заметил заслуженный артист России.

По мнению композитора и продюсера, национальный гимн РФ является одним из лучших в мире. При этом композицию нельзя назвать сложной.

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«В нем есть пафос, патетика — все, что должно быть у гимна. Но он абсолютно не сложный. Может, гармонически не самый простой, но для духовиков, которые играют, не так сложно», — заключил Дробыш.

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко признался, что сам не слушал исполнение гимна, однако едва ли его исполнение стоит обсуждать.

«Просто это другая музыкальная история. Они играют арабскую музыку, у них все это на слуху. Важен факт: они играли и старались. <…> Это не то что небрежность — не умеют они так играть. Другая культура абсолютно», — сказал народный артист РСФСР.

Он предположил, что российские музыканты тоже не справились бы с какой-нибудь восточной мелодией, хотя это «у нас в крови».

Президент РФ Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом в минувший понедельник. Стороны подписали более 20 документов, среди которых программа двустороннего стратегического сотрудничества высокого уровня.