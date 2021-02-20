Древнюю статуэтку бога с современной прической нашли в Англии

Древнюю статуэтку бога с прической маллет, обнаружили британские археологи во время раскопок в Кембриджшире. Находка принадлежит эпохе железного века, написал The Independent.

«Находки, подобные этой, дают редкое и захватывающее представление об эстетике и символике последнего железного века», — процитировал ученых «МИР 24».

Фигурка небольшая — всего пять сантиметров в высоту. Как считают специалисты, она украшала ручку кухонного инструмента. Изначально эксперты были уверены, что статуэтка изображает кельтского бога плодородия Кернунна. Сейчас они думают, что произведение искусства посвящен неизвестному божеству.

Предположительно, статуэтка была изготовлена римлянами. Вместе с тем она обладает характерными чертами кельтской культуры, в числе которых большие глаза. Прическа представляет собой короткие сверху, по бокам и длинные волосы сзади. Такие стрижки популярны и в наши дни. На шее божества изображено декоративное кольцо.

На месте раскопок в первом веке до нашей эры и в первом веке нашей эры располагалось процветающее поселение. Здесь также сохранились следы сельскохозяйственной деятельности в третьем веке.