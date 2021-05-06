Древнюю могилу человека нашли в Африке

Кенийские ученые обнаружили древнейшую могилу человека. Исследователи сообщили, что ребенок трех лет был захоронен приблизительно 78 тысяч лет назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института изучения истории человечества в Йене (SHH).

«Обнаружение могилы ребенка в пещере Панга-я-Саиди указывает на то, что практика ритуальных захоронений была общей для всех кроманьонцев и неандертальцев», — поделились в заявлении.

Научные сотрудники назвали ребенка «Мтото». Его захоронили практически сразу после смерти, поэтому тело спаслось от возможных животных, питающихся трупами. Отмечается, что тело было уложено в позе, когда руки и коленки прижаты к груди, добавила «Газета.ru».