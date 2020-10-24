Древнюю Библию из Сирии обнаружили у контрабандистов в Турции

Библия написана на иврите на дубленой шкуре газели. Ее рыночная стоимость — около миллиона долларов, во столько ее оценили эксперты по антиквариату.

В ходе расследования кражи древней реликвии правоохранители задержали трех человек, отметила «Газета.ru». А Библию изъяли.

Контрабандистов привлекают еще и картины французского художника Пьера Огюста Ренуара. В начале октября таможенники Германии задержали мужчину, собиравшегося попасть в Швейцарию вместе с полотном за 120 тысяч евро. А власти России решили ужесточили наказание за контрабанду деревянных шпал для железнодорожных и трамвайных путей, поскольку те относятся к стратегически важным товарам и ресурсам.

В руины превращается и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерт. В городе-призраке пустеют улицы, закрываются магазины и кафе.