Древний меч Ивана Грозного покажут на выставке в Новосибирске

Древний меч, подаренный Ивану Грозному, покажут на выставке «Статус и обряд: клинковое оружие у народов Сибири» в Институте археологии и этнографии Новосибирска. Об этом сообщила ГТРК «Новосибирск».

Экспозиция расскажет, как народы Сибири использовали холодное оружие в различные исторические эпохи. С давних времен местные жители применяли клинки не только в обычной жизни сибиряков, чтобы подчеркнуть статус их владельцев. Они также были нужны в религиозных обрядах.

Посетителям покажут каменные, бронзовые и железные кинжалы и ножи, которые приносили божествам в качестве жертвы или подношения. Во время такого обряда древние люди просили у высших сил здоровья и благополучия, правильного пути в загробном мире, написало РИА ФАН.

Самой интересной находкой считается западноевропейский меч XII века. Длинный клинок относится к каролингскому типу, характерному для эпохи наследников короля Карла Великого. На лезвия с двух сторон нанесены надписи на латыни, посвященные Христу и Богоматери. Академик Вячеслав Молодин допустил, что меч принадлежал Ивану IV. Известно, что казачий атаман и сподвижник Ермака Иван Кольцо привез царю доспех, к которому мог прилагаться старинный меч.

Это холодное оружие случайно обнаружили в ходе раскопок древнего могильника в Барабе у села Старые Карачи. Он не относился к погребению, лежал в нескольких сантиметрах от поверхности земли. Реставрацию доверили экспертам Эрмитажа.