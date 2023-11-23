23 ноября 2023, 15:48
Древние погребения обнаружили во время восстановления церкви в Карелии
В Карелии на месте сгоревшей Успенской церкви специалисты обнаружили древние погребения, нательные кресты и украшения. Археологи предположили, что на этом месте в XII–XIII веках находилось поселение, написал сайт kp.ru.
Как рассказал глава региона Артур Парфенчиков, работы по восстановлению церкви по-прежнему идут. Православную святыню планируется возвести к августу следующего года.
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Церковь Успения пресвятой Богородицы XVIII века в Кондопоге относится к памятникам деревянного зодчества.
Археология
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