Культура 23 ноября 2023, 15:48 Древние погребения обнаружили во время восстановления церкви в Карелии

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В Карелии на месте сгоревшей Успенской церкви специалисты обнаружили древние погребения, нательные кресты и украшения. Археологи предположили, что на этом месте в XII–XIII веках находилось поселение, написал сайт kp.ru.

Как рассказал глава региона Артур Парфенчиков, работы по восстановлению церкви по-прежнему идут. Православную святыню планируется возвести к августу следующего года.

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Церковь Успения пресвятой Богородицы XVIII века в Кондопоге относится к памятникам деревянного зодчества.