Древнее поселение с урнами для кремации обнаружили в Англии

Здесь сохранились орудия из кремния и обугленные остатки лесных орехов. В ходе дальнейших раскопок были выявлены следы канавы в форме кольца. Помимо прочего, найдены четыре урны с кремированными костями. Их отнесли к бронзовому веку, пишет «МИР 24».

По словам ученых, площадку время от времени обновляли и использовали на протяжении нескольких поколений. Предположительно, она имела особое значение для местных жителей.