Драма Кантемира Балагова вошла в список лучших кинокартин года

Отмечается, что издание каждый год делает такой опрос, в котором участвуют журналисты и кинокритики. В нынешнем году своими голосами поделились 231 эксперта. Среди них были специалисты изданий IndieWire, Variety и The Hollywood Reporter. Кроме этого, в опросе поделились мнением авторы локальных газет, сайтов, фрилансеры и представители киноиндустрии из Европы, Латинской Америки, Африки, Азии, а также Ближнего Востока.

В итоге «Дылда» заняла шестое место в рейтинге лучших лент уходящего года. В пятерку включили фильмы «Земля кочевников», «Никогда, редко, иногда, всегда», «Первая корова», «Лаверс Рок» и «Думаю, как все закончить», пишет ИА RNS.

Кантемир Балагов оказался на девятой строчке рейтинга лучших режиссеров текущего года. Также «Дылда» заняла девятое место в десятке лучших операторских работ и второе место в топ-10 лучших иноязычных картин.