Драма «Блокадный дневник» получила гран-при Московского международного фестиваля

Военная драма Андрея Зайцева «Блокадный дневник» взяла приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Режиссер рассказывал, что старался снять этот сложный фильм так, чтобы его мог смотреть массовый зритель.

Об этом сообщила на пресс-конференции главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«В этом году зрители выбрали непростую картину „Блокадный дневник“. Она и ужасает, и шокирует, но вместе с тем картина с мощнейшим гуманистическим посылом. Мы вручаем этот приз Андрею Зайцеву», — сказала она.

Сам Андрей Зайцев подчеркнул, что старался снять эту сложную картину так, чтобы ее смог смотреть массовый зритель. Он подчеркнул, что этот приз очень важен для всей команды, которая работала над созданием «Блокадного дневника».

Фильм рассказывает о событиях первой блокадной зимы. По сюжету молодая женщина, которая недавно похоронила мужа, идет к своему отцу пешком через весь город, чтобы в последний раз его увидеть. Зрителю предстоит пройти этот непростой путь вместе с главной героиней.