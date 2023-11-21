Культура 21 ноября 2023, 13:44 Доцент МГУ Логутов: телевидение дало толчок к запуску эстетики постмодерна

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Телевидение — важный для медиафилософии исторический феномен, изучение которого требует междисциплинарного подхода. Об этом заявил кандидат филологических наук, доцент кафедры теории дискурса и коммуникации МГУ Андрей Логутов в беседе с сайтом «Мир 24».

Говоря о влиянии телевидения на культуру, эксперт отметил, что именно оно дало толчок к запуску эстетики постмодерна.

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«Телевидение — такой ящик, в котором помещается все что угодно: и политика, и новости, и музыка, и литература, и кино. В телевизионный эфир можно упаковать очень разный контент», — объяснил специалист.

По его мнению, взаимодействие стилей, а также перекличка голосов на экране и есть отображение культуры постмодернизма.