Доступ к могиле философа Николая Данилевского в Крыму будет свободным
Доступ к могиле философа XIX века Николая Данилевского на территории лагеря «Береговое» в районе Севастополя сделают свободным. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова.
По его словам, «могила Данилевского находится на территории этого лагеря». «К ней будет обеспечен беспрепятственный доступ, и прилегающая территория будет облагорожена», — уточнил депутат.