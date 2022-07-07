Доска ученому Юрию Кнорозову появится в Санкт-Петербурге

Мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову установят на здании музея в Таможенном переулке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Установка запланирована на 19 ноября этого года. Ее приурочат в столетнему юбилею со дня рождения Кнорозова.

«Со временем на фасаде музейного корпуса по Таможенному переулку появятся мемориальные доски другим выдающимся ученым, чья жизнь и деятельность были связаны с Кунсткамерой и МАЭ», — уточнили в музее.