«Дорогие товарищи!» попал в топ-5 иностранных фильмов в Америке

Фильм основан на реальной истории, которая произошла в Новочеркасске в 1962 году. Это история о расстреле мирной демонстрации. Главную роль сыграла Юлия Высоцкая. Фильм вышел в прокат 12 ноября.

Также в рейтинг попали греческий фильм «Яблоки», румынский «Коллектив», испанский «Агент-крот» и работа совместного производства Франции, Канады, Сенегала и Кот-д’Ивуара «Ночь королей».

Первое место в рейтинге заняла военная драма «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли.

Завершена работа над фильмом «Уездный город N», или «Первый» — о жизни и творчестве лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Об этом рассказал музыкант, участник первого состава группы «Кино» Алексей.

По сюжету киноленты, Науменко не умирает в 1991 году. Действие фильма разворачивается в наше время и в 1981-м. Главную роль исполнил Николай Фоменко. Фильм полностью сняли в Санкт-Петербурге за 15 дней, несколько месяцев ушло на монтаж. Пандемия коронавируса сильно отразилась на сроках работы, пришлось задержать съемки на три месяца.