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    28 января 2021, 18:49

    «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 иностранных фильмов в Америке

    Дарья Морозова

    Российское кино «Дорогие товарищи!» попало в топ-5 лучших иностранных фильмов по версии Национального совета кинокритиков США. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Фильм основан на реальной истории, которая произошла в Новочеркасске в 1962 году. Это история о расстреле мирной демонстрации. Главную роль сыграла Юлия Высоцкая. Фильм вышел в прокат 12 ноября.

    Также в рейтинг попали греческий фильм «Яблоки», румынский «Коллектив», испанский «Агент-крот» и работа совместного производства Франции, Канады, Сенегала и Кот-д’Ивуара «Ночь королей».

    Первое место в рейтинге заняла военная драма «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли.

    Завершена работа над фильмом «Уездный город N», или «Первый» — о жизни и творчестве лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Об этом рассказал музыкант, участник первого состава группы «Кино» Алексей.

    По сюжету киноленты, Науменко не умирает в 1991 году. Действие фильма разворачивается в наше время и в 1981-м. Главную роль исполнил Николай Фоменко. Фильм полностью сняли в Санкт-Петербурге за 15 дней, несколько месяцев ушло на монтаж. Пандемия коронавируса сильно отразилась на сроках работы, пришлось задержать съемки на три месяца.