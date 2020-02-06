Донцова впервые за 8 лет перестала быть самым продаваемым автором в России

«Король ужасов» Стивен Кинг сместил с первого места автора «ироничных детективов» Дарью Донцову в рейтинге самых издаваемых авторов в России. Лидер не менялся 8 лет.

Рейтинг опубликовали на сайте Российской книжной палаты. В прошлом году российские издательства выпустили 163 произведения Стивена Кинга, а общий тираж напечатанных книг его авторства превысил 1,1 миллиона экземпляров. До этого два года подряд он занимал второе место.

Дарья Донцова была лидером этого рейтинга на протяжении последних восьми лет. Но в прошлом году издательства выпустили только 68 ее произведений с общим тиражом 776 тысяч экземпляров.

В топ-10 писателей также вошли Александра Маринина (500 тысяч книг), Рэй Брэдбери (493 тысячи книг), Татьяна Полякова (476 тысяч книг), Федор Достоевский (445 тысяч книг), Агата Кристи (420 тысяч книг), Татьяна Устинова (419 тысяч книг), Эрих Мария Ремарк (404 тысячи книг), Ю Несбе (339 тысяч книг). Из этого списка можно сделать вывод, что детектив стал самым популярным литературным жанром у россиян.

Шесть из 10 писателей с самыми большими тиражами — авторы детективных историй.