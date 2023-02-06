Культура 06 февраля 2023, 08:43 Донецкие артистки получили премию «Золотой граммофон» за песню «Донбасс за нами» Артистки Качура и Лисовина получили премию «Золотой граммофон» за песню о Донбассе

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Заслуженные артистки ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина получили музыкальную премию «Золотой граммофон» за ставшую народным гимном песню «Донбасс за нами». Награду вручили «за вклад в объединение народов», уточнил ведущий церемонии награждения, певец Николай Басков.

https://www.youtube.com/watch?v=JQUiYm6iK7c

Маргарита Лисовина поделилась впечатлениями на своей странице в соцсети. Артистка назвала событий «невероятным» и призналась, что могла только мечтать об этом.

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«Вы можете в это поверить? Я — до сих пор нет! Спасибо всей нашей творческой команде!» — написала она.

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Артистка добавила, что это награда для всей республики, и подчеркнула, что россияне помогли осуществить эту мечту. Лисовина поблагодарила за поддержку врио главы ДНР Дениса Пушилина и адресовала теплые слова всем, кто поддерживает ее и коллег и верит в них.

В комментариях люди назвали награду заслуженной, а песню — достойной.

Наталья Качура призналась, что еще ребенком смотрела церемонию награждения «Золотой граммофон» и даже представить не могла, что спустя годы будет держать эту статуэтку в своих руках. Она поздравила команду, работавшую над созданием песни, в том числе автора текста Владимира Скобцова и автора музыки Михаила Хохлова.

«Сегодня впервые артисты ДНР принимали участие в церемонии награждения „Золотой граммофон“, и я считаю, что этот успех — успех всех жителей нашей стойкой и мужественной республики!» — отметила Качура.

«Золотой граммофон» — одна из основных церемоний музыкальных наград в стране — проводится с 1996 года. Премию учредило «Русское радио». Церемония награждения состоялась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 5 февраля.

Качура и Лисовина трудятся в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна.