Культура 19 декабря 2023, 19:14 Дому Василия Тимофеева в Петербурге присвоили статус объекта культурного наследия

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Председатель КГИОП Петербурга Сергей Макаров подписал распоряжение о присвоении Дому почетного гражданина Василия Тимофеева статуса объекта культурного наследия регионального значения. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Как уточнил RT, здание было построено в стиле неоклассики еще в 1912 году. Его проектом занимался гражданский инженер Николай Резвой.

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Дом находится на пятой линии Васильевского острова и до сих пор остается жилым.