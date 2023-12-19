19 декабря 2023, 19:14
Дому Василия Тимофеева в Петербурге присвоили статус объекта культурного наследия
Председатель КГИОП Петербурга Сергей Макаров подписал распоряжение о присвоении Дому почетного гражданина Василия Тимофеева статуса объекта культурного наследия регионального значения. Об этом написала газета «Петербургский дневник».
Как уточнил RT, здание было построено в стиле неоклассики еще в 1912 году. Его проектом занимался гражданский инженер Николай Резвой.
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Дом находится на пятой линии Васильевского острова и до сих пор остается жилым.
Санкт-Петербург
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