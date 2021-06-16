Домогарова расстроило отсутствие реакции критиков на спектакль с его участием

Актер Александр Домогаров пожаловался, что театральные критики проигнорировали спектакль «Ричард III» с его участием, написало «Утро.ру». Поклонники поддержали артиста.

В начале лета журнал «Театрал» по традиции предложил критикам оценить театральные постановки сезона и выделить победителей в номинациях «Удачи», «Разочарования» и «Тенденции».

В этом году постановки оценивал театральный критик Павел Руднев. Он отметил работы актеров Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой, Евгения Цыганова и Никиты Кукушкина. При этом критик решил не называть никого «Разочарованием сезона» . Он пояснил, что из-за пандемии сезон для театральных артистов и так был непростым.

Однако Александр Домогаров посетовал, что предпочел бы негативную реакцию критиков на свой спектакль, чем вовсе никакой.

«Даже „Разочарования сезона“ и то нас не удостоили», — написал актер в своем Instagram.

Подписчики Домогарова поддержали его и заверили: рецензии критиков не так важны, главное — это любовь зрителя и аншлаги на спектаклях.

Александр Домогаров получил широкую известность после роли в сериале «Бандитский Петербург». Актер продолжает регулярно появляться на экранах, а также играет в театре. Одна из последних его театральных работ — спектакль «Ричард III» в театре Моссовета, в котором Домогаров исполняет главную роль.