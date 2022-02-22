Домогаров рассказал о причинах своего ухода из театра Моссовета

Актер Александр Домогаров разъяснил сайту mk.ru, почему принял решение уйти из театра Моссовета.

«Дни.ру» отметили, что артист является противником позиции худрука театра Евгения Марчелли. В частности, речь идет о постановке «Общага на крови», которую, по словам Домогарова, на сцену театра выносить странно. Актер написал руководству театра письмо, однако ему было сказано, что он неадекватен.

«Неадекватен, то есть нахожусь в состоянии алкогольного опьянения. И вообще неадекватен в разговоре с и. о. директора театра. Услышав про свой „неадекват“, спросил: „Значит, я больше не работаю?“ Услышал: „Хорошо“. „Значит, хорошо“, — сказал я, и мне стало легче», — цитирует Домогарова сайт kp.ru.