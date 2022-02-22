facebook_pixel
    22 февраля 2022, 20:34

    Домогаров рассказал о причинах своего ухода из театра Моссовета

    Артур Блянихов

    Актер Александр Домогаров разъяснил сайту mk.ru, почему принял решение уйти из театра Моссовета.

    «Дни.ру» отметили, что артист является противником позиции худрука театра Евгения Марчелли. В частности, речь идет о постановке «Общага на крови», которую, по словам Домогарова, на сцену театра выносить странно. Актер написал руководству театра письмо, однако ему было сказано, что он неадекватен.

    «Неадекватен, то есть нахожусь в состоянии алкогольного опьянения. И вообще неадекватен в разговоре с и. о. директора театра. Услышав про свой „неадекват“, спросил: „Значит, я больше не работаю?“ Услышал: „Хорошо“. „Значит, хорошо“, — сказал я, и мне стало легче», — цитирует Домогарова сайт kp.ru.