Домашнюю библиотеку за 2,5 миллиона рублей выставили на продажу в Салехарде

Житель Салехарда опубликовал на сайте «Объявления ВКонтакте» информацию о том, что продает домашнюю библиотеку с 64 000 книг. Ее стоимость он оценил в 2,5 миллиона рублей, написала «Газета.ru».

«Домашняя библиотека 64000 книг, 70 томов, бонус — 50000 сертифицированных лицензионных дисков познавательной литературы, классическая музыка», — говорится в сообщении.

В библиотеке имеются тома серии «Энциклопедия для детей» издательства «Аванта+», выходивших в конце 90-х и начале 2000-х. Также там содержатся серии, посвященные военной истории, например, «Военно-историческая библиотека» издательства «АСТ». В коллекцию вошла и газета «Правда» за 10 мая 1945 года с портретами Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Гарри Трумэна.