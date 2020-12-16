Дом, в котором жил Сталин, станет частью экспозиции музея под Иркутском
Дом, в котором жил революционер Иосиф Сталин во времена одной из ссылок, перевезут на территорию архитектурно-этнографического музея «Тальцы» под Иркутском, пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что дом расположен в деревне Новая Уда Усть-Удинского района в 350 километрах от «Тальцов». На территорию музея его планируют перевезти в будущем году. После этого его отреставрируют и разместят под открытым небом в трактовой зоне музея.
Директор «Тальцов» Владимир Тихонов уточнил, что дом Сталина станет частью экспозиции политической ссылки конца XIX — начала ХХ веков. Помимо прочего, планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы.