Дом, в котором жил Сталин, станет частью экспозиции музея под Иркутском

Отмечается, что дом расположен в деревне Новая Уда Усть-Удинского района в 350 километрах от «Тальцов». На территорию музея его планируют перевезти в будущем году. После этого его отреставрируют и разместят под открытым небом в трактовой зоне музея.

Директор «Тальцов» Владимир Тихонов уточнил, что дом Сталина станет частью экспозиции политической ссылки конца XIX — начала ХХ веков. Помимо прочего, планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы.