Дом Туполева отремонтируют в Москве

Капитальный ремонт дома Туполева должен завершиться к концу 2022 года в Москве. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Это здание известно тем, что в нем жил советский авиаконструктор Алексей Туполев. К осени этого года собираются закончить реставрацию его фасада. Потом начнется ремонт балконов. Также в доме заменят входные группы.

Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков отметил, что восстановлению подлежит также крыша и подвалы здания.

«Особое внимание будет уделено работам по фасаду, благодаря которым сохранятся не только технические характеристики объекта, но и его исторический портрет», — заключил он.