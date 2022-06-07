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    07 июня 2022, 18:27

    Дом Туполева отремонтируют в Москве

    Дарья Морозова

    Капитальный ремонт дома Туполева должен завершиться к концу 2022 года в Москве. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Это здание известно тем, что в нем жил советский авиаконструктор Алексей Туполев. К осени этого года собираются закончить реставрацию его фасада. Потом начнется ремонт балконов. Также в доме заменят входные группы.

    Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков отметил, что восстановлению подлежит также крыша и подвалы здания.

    «Особое внимание будет уделено работам по фасаду, благодаря которым сохранятся не только технические характеристики объекта, но и его исторический портрет», — заключил он.