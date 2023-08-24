Культура 24 августа 2023, 15:49 «Дом Салтыковой» из музея «Щелоковский хутор» в Нижегородской области включили в шорт-лист премии АРХИWOOD

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих социальных сетях сообщил о включении «Дома Салтыковой» из музея «Щелоковский хутор» в шорт-лист общероссийской премии АРХИWOOD 2023. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Оценивать работу в номинации «Реставрация» будут эксперты и народное жюри. Они определят победителя 14 сентября.

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Шалабаев рассказал, что восстановление «Дома Салтыковой», уничтоженного вандалами в 2000‑х годах, началось в 2022 году. Реставраторы смогли передать дух деревянного дома XVIII–XIX века.