Культура 20 марта 2024, 12:51 Дом Радио в Петербурге закроют на двухлетнюю реставрацию

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Специалисты запланировали реставрацию Дома Радио, который расположен на углу Итальянской и Малой Садовой улиц в Петербурге. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу площадки.

Работы по восстановлению объекта культурного наследия начнутся в апреле 2024 года. Предположительно, ремонт завершится в конце 2026-го.

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За это время здание приспособят для современного использования. Так, строение оборудуют пандусами для маломобильных граждан.